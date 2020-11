VIDEO: Indigna ‘Werevertumorro’ en redes al simular una violación

Escuchar Nota

Casi lloro de coraje viendo este video. A @werevertumorro le parece que violar a una persona inconsciente puede ser un escenario que resulte chistoso. No sé cuantas personas lo siguen, pero este es claramente contenido que normaliza y respalda la cultura de la violación. pic.twitter.com/Yk3yWww9DX — Camila Martínez (@CamMttz) November 8, 2020

, se volvió tendencia debido a que fue fuertemente criticado en redes sociales después de hacer una "Apología a la violación" como lo señalan los usuarios.El video que fue compartido en la red socialsimula abusar de una persona quien estaba con los ojos cerrados y en un “actuado” estado de ebriedad.A la ma..., sigo pedo, ¿tú también? Me caí, estamos desnudos pero no sé qué pedo", dice elTras compartirlo, usuarios reaccionaron de forma negativa al contenido pues aseguraron que el materialademás de justificar que la situación se debía a que estaban alcoholizados.A pesar de que el comediante borró el video minutos después, usuarios crearon elel cual se volvió tendencia en Twitter, sin embargo, Montiel no ha respondido a las acusaciones.