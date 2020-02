VIDEO Inédita doble expulsión: ¡doble la tarjeta roja!

Escuchar Nota

Takie kwiatki w 2. lidze hiszpańskiej Zawodnik usunięty z boiska z czerwoną kartką. Kara następnie anulowana na podstawie VAR, przywołują gościa z szatni.



Cristobal wraca na murawę, spina się ze Stuanim, dostaje drugą żółtą i znów zostaje usunięty z boiska. #LaZabawa pic.twitter.com/syaI6ea5Y9 — typ.pl (@typ_pl) February 2, 2020

La expulsión más absurda de la historia del VAR en el @CFuenlabradaSAD vs @GironaFC: vuelve del vestuario, le perdonan... y la lía https://t.co/MMvmkWiJYP#LaLigaSmartBank pic.twitter.com/0ub58PoRA9 — LaLiga SmartBank y +Fútbol (@MasFutbolMARCA) February 2, 2020

El futbolista españolfue expulsado dos veces en el partido en que su equipo enfrentaba aleste domingo en laEsa escena sin precedentes ocurriódel encuentro, tras unasobre un rival, que el árbitro, Isidro Díaz de Mera, no dudó en sancionar y queal madrileño.Sin embargo, la terna arbitral invitó al centraldesde el sistema de videoarbitraje (). Tras estudiar las imágenes,, que ya se había marchado a los vestuarios.Márquezpor la polémica acción, pero no duraría mucho en el campo. Segundos después, cuando el partido aún no se había reanudado, un cruce de palabras ycon quien había chocado en la falta. Márquez sorpresivamenteEl español, que posiblemente nunca se repita, y complicó el panorama del Fuenlabrada, que terminó perdiendo por la mínima diferencia, en un enfrentamiento que era crucial para sus posibilidades de ascenso.