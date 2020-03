VIDEO: Integrante de los Viagras escapa del CJNG y presume que hasta les robó arma

Escuchar Nota

Luego de Que Presuntamente "El Maguey" Levantará a 7integrantes De Los Viagras, 1Escapa C/Todo y Arma Larga de Sus Captores...



C/VIDEO Via RS Mandan Mensaje y Se Mofan De La "Seguridad" que Tiene "El Maguey" Supuesto Jefe de Plaza del "CJNG" pic.twitter.com/UqP3m8Ltta — TH3PR3D4TH0R Mxx (@fernand17704066) March 19, 2020

"LNFM" O "Los Viagras" C/Fotografía Via RS Difunden El Rostro y Nombre de Santiago Quintero Magallon Alias "El Maguey" Presunto Jefe de Plaza del "CJNG" en el Municipio... pic.twitter.com/EtBD9XCNDP — TH3PR3D4TH0R Mxx (@fernand17704066) March 19, 2020

El Diario NY

Un presunto narcotraficante deltambién conocidos como el Cártel de La Nueva Familia Michoacana (LNFM) presumió(CJNG), pero no solo eso si no queque circula en redes sociales.A decir de la información que se compartió en páginas de denuncia, el integrante del Cártel de Los Viagras, presunto jefe de plaza del Cártel Jalisco Nueva Generación, quien habría secuestrado a siete del grupo antagónico en el municipio de Buenavista en Michoacán.El presunto secuestro habría sido en contra de siete integrantes del Cártel de los Viagras, pero uno de ellos, el que difundió el video, habría escapado pese a la fuerte presencia que tiene el CJNG en la zona.En las escenas se ve un sujeto quien no se identifica pero aparece sin ropa de la cintura para arriba yAl "Maguey", lo acusan de estarEn las últimas horas ambos grupos del narco han estado muy activos en redes sociales, pues también estuvo circulando otro video pero captado en el municipio detambién ubicado en el estado de Michoacán.En él, los del Cártel de los Viagras, presumen que sacaron a gente que presuntamente pertenecía al grupo del narcotráfico encabezado por, alias "El Mencho" o "el Señor de los Gallos" o "el Gallero".En las escenas de más de poco más de dos minutos de duración, los integrantes del Cártel de La Nueva Familia Michoacana