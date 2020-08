VIDEO: Intenta asaltar combi y pasajeros le dan brutal golpiza

Escuchar Nota

“¡A ver hijos de su p# [email protected] madre, ya se la saben, dame el teléfono!”, dijo el asaltante cuando abordó la unidad.

Ocurrió en la México-Texcoco. Bien por el chofer de la unidad que al darse cuenta que este sujeto no estaba armado se arrancó y los pasajeros se uniron para darle su merecido a la rata. @Edomex. pic.twitter.com/9jSC6hj8A3 — JORGE BECERRIL JB/8 (@MrElDiablo8) August 3, 2020

El pasado viernes 31 de julio,, pero este fue frustrado por los pasajeros que iban a bordo de la unidad.En medio de la pandemia,, y así fue que en las cámaras internas de una combi, captaron a dos sujetos que intentaban despojar de sus pertenencias a por lo menos 6 pasajeros que iban al Edomex.Para mala suerte de los dos ladrones,, ya que su compañero no había subido a la combi, pero uno de los pasajeros lo logró capturar con su pierna y su mano, sosteniéndolo, y regresándolo a la unidad, y ahí fue cuando se desató una verdadera trifulca.Cuando los seis pasajeros observaron que el ladrón no tenía escapatoria y no portaba un arma,, mientras este solo se cubría la cara.Alrededor de 3 minutos que duró la riña de los pasajeros contra el ladrón,, mientras este pidiera piedad y decir “que no les quitó nada”, por lo que exigía que lo dejaran en paz, mientras los usuarios reclamaban con palabras altisonantes y no lo dejaban bajar la unidad.para que no hubiera algún accidente y que el hombre no pudiera escapar.Información por El Heraldo