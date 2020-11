VIDEO: Intenta secuestrar a su ex suegra y sustrae a sus dos hijos en Saltillo

Escuchar Nota

Saltillo, Coah.- Momentos de terror vivió una mujer, cuando su ex yerno se presentó en su domicilio para intentar secuestrarla y sustraer a sus dos nietos, que ya fueron reportados como desaparecidos ante las autoridades.



Los hechos ocurrieron durante la noche del pasado domingo, en la colonia Las Coquetas al oriente de la ciudad, cuando el reloj marcaba las 22:00 horas, momento en el que Brandon Cardona Garza llegó a la casa de su ex suegra, acompañado de su actual pareja.



Decidido a sustraer a sus dos pequeños hijos de 8 y 5 años de edad, Brandon llamó a la puerta, y atendió su ex suegra de nombre Rosa Nelly Luna de 43 años, a quien se le abalanzó a los golpes para después intentar abordarla a la caja de una camioneta color blanco.



Con ayuda de una de sus hijas, Doña Nelly logró zafarse, sin embargo fue golpeada brutalmente por su ex yerno, quien aprovechó el desconcierto de la mujer para ingresar a la casa, cargar a sus dos hijos y emprender la huida.



Una ambulancia trasladó a Doña Nelly a la clínica 70 del Instituto Mexicano del Seguro Social, mientras que diversas corporaciones realizaron recorridos por calles aledañas para buscar al responsable, sin embargo no lograron ubicarlo.







Más tarde, Brandon llegó a la clínica 70, donde encontró a su ex pareja Sarahí, madre de sus dos pequeños hijos, a quien también agredió físicamente para luego huir del lugar.



La Fiscalía General del Estado tomó la denuncia en el nosocomio, y ya abrió una carpeta de investigación para tratar de ubicar al responsable de la agresión, y sus dos hijos.