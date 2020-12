VIDEO: JC Chávez se enoja con youtuber tras recordarle el video de su hijo en tacones

Escuchar Nota

"Me caes a toda madre la neta, pero no hagas que te pegue unos putazos. No te pases de verga con mi hijo Julio", sentenció la leyenda del boxeo de México.

El histórico boxeador mexicanose enojó como pocas veces, luego de que el youtuber y mascota de losle recordara el famoso video de su hijo en tacones.Mientras ambos conversaban sobre diversos temas relacionados con la vida del mítico pugilista, el popular creador de contenido, comenzó a reírse de la conocida grabación que subió a redes socialesel pasado mes de junio, en la que simula modelar en una pasarela con algunas prendas de mujer, situación que no fue del agrado para el César del Boxeo, quien no dudó en amenazar a Chango0te con golpearlo.Rápidamente los ánimos se calmaron, incluso hablaron sobre su buena relación, sin embargo, Julio César Chávez, le dejó muy claro al youtuber que no se metiera más con su hijo.