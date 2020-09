VIDEO: Joven hace fiesta para exponer infidelidad de novio con su mejor amiga

Escuchar Nota

"Jamás en la vida me iba a imaginar que mi mejor amiga, mi novio y yo nos íbamos a llevar muy bien. Hemos formado un equipo espectacular. Ellos me han apoyado en todo momento, en todos mis proyectos y estudios”, afirma la mujer.



"¿Qué pasa? ¿No pensaste que me iba a dar cuenta? Tú jurabas que era una tonta y que no veía sus miradas", le dice la joven a su novio.



"De verdad que jamás imaginé que tú pudieras hacerme esto. Quiero que tengas un poco de vergüenza. ¿Qué pasaba por tu cabeza en ese momento? Soy tu mejor amiga. […] Pero gracias, me hiciste abrir los ojos. Todos me lo decían. […] Para que se den cuenta la clase de amiga y la clase de novio que tenía. Porque no sirven para nada", le dice.



Todo comenzó cuandoSin embargo, después la joven asegura: “Yo jamás imaginé que se podían tener tanto amor”. Es en ese momento en que les pide a los asistentes que revisen sus sillas, en donde están pegadas capturas de pantalla (Screenshots) de las conversaciones entre su novio y su amiga.Mientras tanto, la amiga intenta irse de la fiesta. Pero la organizadora y presunta cornuda no la deja ir. Ni siquiera cuando le juran que sólo fue un beso.Se lo merecen porque hicieron todo lo posible para que yo me diera cuenta. Todos los hombres son cortados por la misma tijera, son iguales, de verdad. Estoy cansada de esta situación, de que hayas sido malo conmigo. […] Me voy a salir de en medio”, asegura.Ve aquí el video completo de la supuesta fiesta que organizó una joven para evidenciar la infidelidad de su novio con su mejor amiga. ¿Será real o actuación?Información de Radio Fórmula