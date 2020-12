Video: Joven llora por humilde invitación de novio sin dinero

Escuchar Nota

En el amor, y en realidad en ningún aspecto de la vida, debe haber diferencias o discriminación por el tema económico. Por ello, la muestra de cariño de una joven a su novio se volvió viral. Y es que a pesar de que éste no tenía dinero para invitarla a comer, la joven lloró por su sinceridad y la respuesta que le dio enterneció las redes sociales. ¿Qué le dijo?Fue a través de lasen donde el video romántico se hizo visible. En él, el joven le dice a su novia quey que sólo le podría invitary me quedé sin plata, si usted quiere nos podemos sentar aquí y pedimos una gaseosa,. Y si no quiere", dijo el joven a su novia, mientras la graba en video.La joven,y se esfuerza para no romper en llanto. Ante la situación económica, decide responderle a su amado de una forma sincera:"Para divertirse no hay que salir a lugares caros. No, no me mires así que me vas hacer llorar. Obvio, así sea en un parque sentados", respondió la joven visiblemente conmovida.La publicación ha causado revuelo en redes sociales. Recaudó más de 100 mil likes.Sea La Ocacion, Esa es la Indicada", se lee en la descripción de ésta.“El verdadero amor no se fija en la billetera sino en la persona que está a tu lado”;se lee en los comentarios.