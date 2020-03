VIDEO: Joven pide que no la toquen y le llaman #LadyCoronavirus

Escuchar Nota

Ciudad de México.- La miedo constante que tienen algunas personas debido a la pandemia por el coronavirus ha provocado que muchos adopten medidas de prevención exageradas.



Tal es el caso de una joven que fue captada por una usuaria del Metrobus de la Ciudad de México cuando se enfrascaba en una discusión con otra mujer a la que decía que se alejara.



“No me importa si te mueves, pero no me acerques tus garras”, replicó luego de afirmar que temía contagiarse de Covid-19.



Tras los hechos que quedaron registrados en video, la situación se hizo viral y la joven fue apodada #LadyCoronavirus y fue duramente criticada por internautas quienes consideraron que su comportamiento fue extremo.