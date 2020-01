VIDEO: Joven planeó la mejor propuesta de matrimonio para su novia

“No todos los días puedes pedirle matrimonio a tu amor de la preparatoria. Así que solo quiero tomarme el tiempo para saborear este momento”, le dijo mientras se encontraba arrodillado.



“Te amo con todo mi corazón, incluidos los ventrículos, arterias, válvulas. Sthuthi David. ¿Te gustaría vivir feliz para siempre conmigo?”



Un hombre le dijo a su novia que la llevaría al cine para que ella pudiera ver su película favorita de la infancia; ¿será una de las mejores propuestas de matrimonio?Un hombre le dijo a su novia que la llevaría al cine para que ella pudiera ver su película favorita de la infancia; ¿será una de las mejores propuestas de matrimonio?Todo comenzó cuando un hombre le dijo a su novia que la llevaría al cine para que ella pudiera ver su película favorita de la infancia, La bella durmiente.Al llegar a la escena en que el príncipe Felipe despierta Aurora con un beso de amor verdadero, la mujer se muestra sorprendida al notar que son otros personajes. Más le llama la atención cuando de pronto saca un anillo de compromiso y se lo muestra.Segundos después, el novio se levanta de su asiento y cacha una caja que el príncipe le aventó desde la pantalla.La chica se sintió apenada al pensar que estaban molestando a los demás asistentes de la función… pero no fue así, pues todos eran amigos y familiares de la pareja que ella no reconoció al estar la luz apagada.Ella dijo que sí.Por último, la película continuó con ellos dos como protagonistas y un mensaje que hace alusión a que no era el fin sino el principio de una vida juntos.