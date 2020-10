VIDEO: Joven saltillense denuncia agresión por parte de su novio

Escuchar Nota

Saltillo, Coah.- Un nuevo caso de violencia en el noviazgo fue ventilado a través de las redes sociales, pues cansada de recibir golpes, cachetadas e intentos de ahorcamiento, Valeria narró el maltrato que vivió al lado de su novio Alán, quien se transformaba en golpeador cuando ingería bebidas alcohólicas.



La joven sufrió violencia psicológica durante meses, en los que vio cómo su pareja enojado rompió un celular, un garrafón y hasta una pantalla plana con la cabeza, pero lo más grave rompió con su seguridad y amor propio, humillándola en varias ocasiones y propinándole severas golpizas.



Violencia brutal



Mediante la publicación, la joven describe que en cierta ocasión, en un bar donde semanas antes habían discutido y él le había gritado que ya no la quería, él le propinó dos cachetadas. En una reunión posterior a una fiesta, es decir, un after, ella le dijo que se quería ir pues había unas mujeres que le molestaban, tras lo que comenzaron a gritarse, él la intentó ahorcar, la empujó y ella se abrió la rodilla, dejándola tirada en la calle, tras lo que unos tipos la auxiliaron y él fue a dar a los separos.



En el episodio más violento Alan la ahorcó y golpeó brutalmente contra la pared, por lo que ella temió por su vida, pues le pegó en varias ocasiones, dejándola con heridas y moretones, tal y como se muestra en las fotografías que compartió para hacer reflexionar a las mujeres sobre la violencia y así evitar que alguien más sea víctima de su exnovio.







Celos, el detonante



Y es que los celos de su expareja eran tantos que la llegó a golpear porque según él olía a látex, por lo que sospechaba se había acostado con alguien más.



Este medio entabló comunicación con la afectada, quien no concretó la entrevista, pero dio a conocer la información en su perfil para prevenir a otras féminas.