VIDEO: Joven salva a un bebé que cae del quinto piso

Un pensamiento rápido y unos reflejos oportunos pueden salvar una vida. Así lo mostró este hombre que, al actuar con celeridad, evitó una tragedia.Un impresionante video muestra cómo un joven salva a un bebé que cae del quinto piso. El hombre de 28 años se encontraba dentro de su auto estacionado cuando observó que el pequeño de dos años y siete meses caía de la ventana de un edificio.A pesar de que había varias personas alrededor observando los movimientos del pequeño, sólo Tonik Turghanbek, el héroe de la historia, se atrevió a correr y colocarse justo debajo mientras el niño caía a una gran velocidad desde el quinto piso.Las imágenes captadas por un video de seguridad, muestran el momento en que Turghanbek sale corriendo de su auto y, con la mirada al cielo, extiende sus brazos para tratar de abrazar al pequeño que caía. Si bien, no consigue sostenerlo, sí logró amortiguar la caída del menor con su propio cuerpo.El golpe del cuerpo del niño, que debe pesar alrededor de 26 libras, dejó al joven inconsciente unos minutos. “Cuando lo vi, ya estaba cayendo. No pensé en nada en ese momento y luego lo atrapé. No sé qué pasó después de eso, ya que me desmayé por un tiempo. Cuando desperté, la policía y los rescatistas estaban todos ahí”, declaró el hombre al portal CCTVPlus.Luego de una revisión exhaustiva en el hospital, los doctores determinaron que el menor estaba completamente sano. Puede caminar normalmente y llamó y reconoció a su abuela. Turghanbek sólo sufrió algunos rasguños y abrasiones en los brazos y la cabeza. Los hechos ocurrieron en Xinjiang, al noroeste de China.