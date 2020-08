VIDEO: Jóvenes irrumpen en autobús y arman fiesta salvaje sin cubrebocas

Escuchar Nota

I guess when the clubs are closed... take over a city bus?https://t.co/QKAS5Q9sUD https://t.co/w2hVwjjjDn — Derick Waller (@wallerABC7) August 12, 2020

“Esa multitud revoltosa puso al operador del autobús y a ellos mismos en riesgo cuando violaron múltiples leyes y reglas de salud y seguridad al tomar el control de un autobús para fumar sin máscaras y actividades lascivas sin importar el distanciamiento social”, dijo el director de comunicaciones de la MTA, Tim Minton.

, en una escena salvaje capturada en video por los mismos fiesteros en Queens.La agencia de tránsito admitió ayer que el incidente ocurrió justo antes de las 3:30 horas del domingo, cuandocerca de la estación de autobuses de Grand Avenue.El problema comenzó cuando el conductor pidió ayuda, según el jefe de autobuses de la MTA, Craig Cipriano., dijo Cipriano, citado por NBC News , incluso en la parte delantera, que fue cerrada desde marzo en todas las unidades para proteger a los conductores.La unidad, que estaba lista para comenzar su ruta hacia Brooklyn, tomó un desvío inesperado, mientras, muestra el video.El operador pronto pidió un apoyo de seguridad, que llegó 15 minutos después. Para entonces, el grupo se había disuelto y el autobús rápidamente pudo continuar su ruta, dijo Cipriano. Pero“Es una situación difícil, porque si intentas echarlos, están fumando hookah abiertamente… puedes entrar en una confrontación que no quieres, te superan en número“, agregó Thompson.La MTA dijo que se está comunicando con el operador, que aún no había sido examinado por Covid-19.Si bien los que abordaron el vehículo no han sido acusados ​​de ningún delito, MTA dijo ayer que está trabajando con NYPD en la investigación.