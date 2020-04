VIDEO: Jürgen Damm rompe cuarentena y sale a correr a la media noche

Escuchar Nota

"Después de dos semanas, literal sin salir de casa y de trabajar todos los días ahí, hoy salí a trotar un ratito y a las 12 de la noche para no tener contacto con nadie".

Buena corrida con mi flash que terminó hecho garras#Ejercitándonos #Cuarentena pic.twitter.com/7aCjxKttrT — Jürgen Damm (@jurgendammr25) April 1, 2020

El futbolista aún de los Tigres,, esto para seguir con el trabajo físico, y a esa hora para no tener contacto con nadie.Fue a través de un video publicado en redes sociales donde compartió sus ejercicios nocturnos. Según el futbolista,Seguramente Jürgen Damm quiere seguir en buen ritmo físico de cara a lo que será su próxima aventura futbolística, misma que desarrollará en laY es que, cabe señalar, el ex Pachucasin dejar un solo peso en las arcas universitarias.Tal decisión provocó que fuera cepillado del equipo como reveló el presidente del club,, y el propio DT,. De manera que no jugará ni un solo partido con el primero de equipo al menos en lo que finaliza el Clausura 2020, el cual fue suspendido por el coronavirus.Finalmente vale decir que, según cifras de la, en esa demarcación se han registrado. De ahí la importancia de quedarse en casa y seguir al pie de la letra las recomendaciones de las autoridades sanitarias correspondientes.