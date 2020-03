VIDEO: La increíble voz de la hija de Chayanne

Escuchar Nota

Ante los momentos difíciles que se viven a nivel mundial debido al, algunos famosos se han puesto en cuarentena y otros más han deleitado a sus fans con conciertos acústicos desde sus hogares.Es por ello que, hija de, presumió en su cuenta de Instagram que heredó el talento musical de su padre.A través de su cuenta de Instagram la joven colgó un clip en donde se le escucha cantar y tocar el piano. “Let It Be / Somos el Mundo. A pesar de estar en casa, podemos estar unidos de otras formas. Aquí les comparto un pedacito de mi corazón…la música. #yomequedoencasa”, escribió al pie de su clip que supera las 15 mil reproducciones.Hay que destacar que la hija de Chayanne no sólo ha derretido la red social con su talento, sino también con su belleza, pues suele colgar instantáneas de su viajes, momentos con amigos y familiares, en donde se puede ver lo bella que es y el cuerpazo que tiene.