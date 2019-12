Video: ladrones lo hacen tan mal que parece película de comedia

No todas las bandas de delincuentes tienen la habilidad de los protagonistasHay unos que, por el contrario, son más torpes que los ladrones de la película deY esto lo compruebapor cámaras de seguridad de un negocio en Brasil.El intento de robo ocurrió el pasado ocho de diciembre alrededor de las cuatro de la mañana.Primero, uno de ellos rompe el vidrio y se dirige hacia un televisor que está montado en la pared. Parecería que podría llevárselo de manera muy simple, pero no lo logra.Segundos después llega su compañero a ayudarle, pero antes de entrar se estampa con la puerta y cae.El que ingresó primero continúa su lucha con el aparato electrónico, pero sin tener éxito.Al poco tiempo aparece un tercer joven y abre la cajuela del coche que estacionaron cerca para completar el hurto. Sin embargo, resbala con los vidrios y también termina en el piso.Tras una ardua batalla con el televisor logran desmontarlo, pero se les resbala y queda inservible.Por ello, huyen corriendo no sin antes tropezar.