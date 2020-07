VIDEO:  #LadyRayo se vuelve viral al creer que el termómetro mata sus neuronas

Escuchar Nota

“Vean dónde este señor le pone el rayo a las personas. Y las personas no entienden que esto mata las neuronas, ya lo dijo el doctor. Esto lo voy a echar por ‘Face’ para que la autoridad competente vea que este supermercado está quebrantando nuestros derechos humanos”, argumenta la mujer. “Mata las neuronas, mi primo es doctor y me lo dijo”, dice.

Pareja intenta impedir que el guardia de una @TiendaSoriana tome la temperatura con termómetro infrarrojo porque según ellos MATA LAS NEURONAS (su primo es doctor) ️ pic.twitter.com/H6nPl5DfYP — Tan Castillo ️ Liby (@LibyAlmendra) July 7, 2020

“Es que no puedes ponerme ese medidor en la cabeza. Está comprobado científicamente que nos está dañando las neuronas, nos está radiando”, dice el hombre.



De nuestro inbox



Un sujeto impidió que personal de un establecimiento le tomara la temperatura con el termómetro infrarrojo, argumentando que los rayos infrarrojos afectan al cerebro y dañan las neuronas, algo totalmente falso ya que solo captan señales electromagnéticas. pic.twitter.com/NRHRjHHXF5 — Qué Poca Madre (@QuePocaMadre_Mx) July 7, 2020

En su grabación, la mujer advierte con difundir su video en redes sociales para denunciar que las autoridades del establecimiento violan los derechos humanos de sus clientes.Usuarios en redes sociales apodaron a la mujer “Lady Rayo”, sin embargo, no es la única persona que comparte esa opinión, pues en otro punto de Puebla, un hombre se negó a que le tomaran la temperatura con el termómetro infrarrojo, porque “mata las neuronas”.La Secretaría de Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos de Puebla desmintió tales señalamientos y aseguró que el dispositivo no quema ni emite radiación, por lo que no causa ningún daño.La dependencia solicitó a la población no difundir información que no esté avalada por profesionales de la salud.