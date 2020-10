VIDEO: Lanzan petardos en un Starbucks de Seattle en medio de protestas

Escuchar Nota

HAPPENING NOW: Antifa Militants and Black Lives Matter Rioters break into and launch fireworks inside Starbucks.@SeattlePD declared this protest a riot and issued an order to disperse. #seattleprotests pic.twitter.com/lrFguvqRBX — Katie Daviscourt(@KatieDaviscourt) October 4, 2020

The group has made their way onto Harvard and are traveling Southbound. Additional graffiti being reported. pic.twitter.com/Af7qSILHNL — Seattle Police Dept. (@SeattlePD) October 4, 2020

.@SeattlePD moves in on Antifa militants as they form a shielded line. I have counted 9 orders to disperse. #seattleprotests pic.twitter.com/sxe4xOwqrK — Katie Daviscourt (@KatieDaviscourt) October 4, 2020

La Policía local calificó la protesta como un motín y ordenó su dispersión.En un video compartido en redes sociales se puede ver las explosiones.La Policía de Seattle denunció más, y compartió fotos de grafitis que pintaron los manifestantes, uno de los cuales rezaba:También afirmó que los congregados lanzaron petardos contra los agentes y que se realizaron varias detenciones.