VIDEO: Le crece vello púbico en el dedo tras injerto de piel

Escuchar Nota

"En lugar de tomar la piel de la parte posterior de mi pierna o debajo de mi brazo, la tomaron de mi área de la ingle y cuando llegué a la pubertad y mi vello creció allí abajo, también comenzó a crecer en el dedo" Mackenzie Brown.

, una mujer residente de, tuvo que recibir uncuando era niña, esto debido a que su madre cerró muy fuerte una puerta donde la pequeña tenía sus dedos. Tenía tan solo dos años de edad, sin embargo, los médicos decidieron utilizar piel de su zona íntima (del) para evitar que la cicatriz se extendiera conforme la edad de la niña avanzara.A consecuencia del hecho, años después, le crece vello púbico en el dedo, justo en la parte en donde le fue injertada la piel. Sin embargo, eso no es todo, pues además esta zona se volvió de un tono marrón oscuro, tal como se puede apreciar en el video de 'aunque esto tiene otra explicación.Mackenzie se animó a contar su historia gracias a que otro usuario pidió a la gente revelar las cosas más extrañas en sus cuerpos, así que cuando varios comenzaron a compartir sus experiencias, ella afirmó que era su momento de brillar, por lo que no tuvo reparo en mostrar el vello púbico creciendo en su dedo.Además, platico que tras la cirugía metió la mano herida en el inodoro por accidente (recordemos que era una niña), lo que dejó humedad dentro del yeso y provocó que el injerto se volviera marrón oscuro. Más tarde comenzó a salir el vello: "Los niños se enteraron de eso en la escuela y empezaron a llamarme 'dedo de coño'".Pero la realidad es que el vello púbico no le molesta tanto, pues simplemente se lo corta en cuanto comienza a crecer. En tanto, la dermatóloga Sandra Lee explicó que suele usarse piel del área del bikini para sanar heridas en las manos porque es maleable y no afecta el movimiento en el cuerpo.