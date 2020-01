VIDEO: Loros grises africanos no dudan en ayudarse para obtener alimento

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Los loros grises africanos no dudan en ayudarse para obtener alimento, de la misma forma que lo hacen los humanos y los simios, según han demostrado dos investigadores en un estudio publicado en la revista Current Biology.



Este nuevo hallazgo confirma que los loros grises africanos se ayudan de forma voluntaria y espontánea para alcanzar un objetivo, “sin que ello suponga un beneficio inmediato para ellos mismos”, explicó la coautora de la investigación, Désirée Brucks, perteneciente al Instituto Ornitológico Max Planck de Alemania.



Para desarrollar el experimento, los investigadores escogieron a varios loros grises africanos y guacamayos de cabeza azul, lo que les valió para confirmar las diferencias entre estos dos tipos de aves.







El experimento consistía en que los animales intercambiaran fichas por nueces con los investigadores, a lo que ambas especies de pájaros se prestaron con entusiasmo.



En una segunda fase, uno de los pájaros tenía que darle la ficha a otro para que este consiguiera la nuez, mientras el primero no sacaba nada a cambio, experimento en el que solo los loros grises africanos accedieron a participar.



Para sorpresa de los investigadores, “los loros grises africanos estuvieron motivados para ayudar a los demás, incluso si el otro individuo no era conocido”, afirma el otro coautor de la investigación, Auguste von Bayern.



Aunque los loros no dudaban en ayudar a cualquier congénere, los investigadores se dieron cuenta de que, si entre ambos animales había una relación de “amistad”, el que tenía a disposición las fichas se las daba con más frecuencia al otro, para que pudiera lograr más alimento.



Este comportamiento explicaría el factor “prosocial” en su comportamiento, explicaron Brucks y von Bayern en un comunicado del Max Planc.



Los científicos han matizado que aún se requieren estudios que investiguen los mecanismos del comportamiento en relación con la ayuda y así conocer, por ejemplo, cómo saben los loros cuándo uno de sus compañeros necesita ayuda o qué les motiva a responder.



La diferencia entre los loros grises africanos y los guacamayos de cabeza azul puede estar relacionada con la desigualdad que existe a la hora de organizarse socialmente en la naturaleza.



Los cuervos, aves que también destacan por su inteligencia social y por sus habilidades de resolución de problemas, a pesar de ser considerados “simios con plumas”, no ayudarían a otros cuervos, según apuntan las últimas investigaciones.



Y es que, la tolerancia social en un contexto alimentario podría explicar las diferencias entre especies, ya que los descubrimientos apuntan a que el comportamiento de ayuda no se limita a humanos y simios, sino que evoluciona de forma independiente también en las aves.



Con información de EFE.