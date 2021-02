VIDEO: Luchador de la UFC acaba a su rival con un brutal rodillazo volador

Escuchar Nota

El luchador estadounidense de artes marciales mixtas (MMA)al noquear a su connacional Frankie Edgar con un impresionante rodillazodurante el combate disputado este sábado en el evento UFC Vegas 18.La pelea en la categoría peso gallo no se alargó más de loscuando Sandhagen pegó un salto en el aire y propino un violento golpe de rodilla directo contra el rostro de su rival.El movimiento fue tan rápido que Edgar ni siquiera tuvo tiempo de reaccionar y acabómientras Sandhagen se alejaba victorioso. La fuerza del golpe fue más evidente cuando el árbitro y los paramédicos se dispusieron a asistir al luchador inconsciente que no reaccionó por varios segundos.La UFC no dudó en catalogar el brutalcomo uno de los más espectaculares del año, que recién está empezando. "Inicie sus", escribieron en su cuenta de Twitter.