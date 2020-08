VIDEO: Lupillo Rivera manda mensaje a Belinda y Christian Nodal

Escuchar Nota

“Lo único que puedo decir… es pedirles una disculpa tanto a Belinda como a Nodal porque creo que esta nota la están llevando a otros extremos, yo creo que hay que dejarlos disfrutar de su romance, de su relación, de su amor, y hay que dejarlos que sean felices… de mi parte, yo la verdad les deseo lo mejor del mundo”.



"No es mi novia, no conozco yo a esa muchacha, si quiera está aprovechando publicidad la muchacha. Yo la conocí a través de los chismes y de los programas porque me puse a buscarla, dije: 'Déjame ver si esta guapa o no'… sí está muy hermosa, pero no, no la conozco. Novia no tengo", finalizó Lupillo.



Después de que, el cantantepor la cantidad de memes que los usuarios crearon con su imagen debido a que, a pesar de que nunca se confirmó, se supo que mantuvo durante un tiempo una relación sentimental con la intérprete de Dopamina.Ahora y como nunca antes,. Lo hizo durante una entrevista que brindó al programa Despierta América. El llamado Toro del Corrido fue cuestionado por la reacción de la gente que surgió después de una supuesta reacción ante el romance de Beli y Nodal.Rivera, con una sonrisa, contestó: "No tengo mucho qué decir de esa onda…". Ante la insistencia del conductor Alan Tacher, el hermano de Jenny prefirió evitar más la polémica, rompió el silencio y de una manera muy polite salió del paso y sorprendió con su respuesta.: "Ahorita me encuentro muy bien en mi vida personal y en mi vida profesional estamos queriendo salir adelante".Pero Alan insistió y no pudo evitar hacerle la pregunta obligada:; con una sonora carcajada adelantó : "Voy a subir a mis redes sociales ya cuando pase (todo este alboroto), voy a subirlo a mis redes sociales (lo que decida hacer)".Tacher no quiso perder la oportunidad de que Rivera le confirmara un supuesto nuevo noviazgo, pero el intérprete le hizo otra sorpresiva revelación, en la que contó que por el momento está disfrutando de su soltería y que está muy bien a pesar de los rumores que siempre hay de él.