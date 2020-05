VIDEO: Maestra creyó que había terminado la sesión e insulta a alumnos en videollamada

Escuchar Nota

Ciudad de México.- En tiempos de distanciamiento social y las clases en línea por la pandemia de coronavirus, muchos maestros han tenido que incursionar en la tecnología y modificar su manera de dar clases. Muchas veces funciona, pero también les impone nuevos retos a los que enfrentarse, como a los alumnos que se quedan dormidos en plena lección, su falta de entendimiento de la tecnología o las complicaciones con sus aprendices, que veces pueden llegar a desesperarlos por uno u otro motivo.



Este fue el caso de una maestra mexicana de universidad que, por alguna razón, se encontraba molesta con sus estudiantes, por lo que lanzó una serie de improperios hacia ellos, que no sería una sorpresa si se hubiera encontrado sola en su casa donde estos no pudieran escucharla. Pero esa es una de las desventajas de las clases en línea, que a veces te puedes sentir solo cuando en realidad no lo estás.



Resulta que al momento de insultarlos, la profesora no se dio cuenta de que aún no había terminado la videollamada por donde les había dado clases y algunos alumnos seguían conectados, y lo peor, su micrófono seguía aún encendido.



"Se ponen bien perritos los burros... cabrones", se escucha decir a la maestra con respecto a sus estudiantes, cuando evidentemente estaba platicando con alguien.







Poco después de soltar los improperios, la profesora volteó a su computadora y se percató de que la sesión seguía activa y su micrófono encendido, por lo que se llevó las manos a la cara con vergüenza y preocupación, dándose cuenta de lo que había pasado y terminó por desconectarse, sin embargo, ya era demasiado tarde, los estudiantes habían capturado el lapsus en un video.



Por su puesto, por medio de sus redes sociales, los alumnos distribuyeron el clip, que se volvió viral, sin embargo, se desconoce la identidad de la profesora y la escuela para la que da clases.



Por estas situaciones, les recordamos que es mejor asegurarnos de que nadie puede escucharnos antes e hacer comentarios que pudieran ponernos en una situación bochornosa, como ocurrió a esta maestra.



