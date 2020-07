VIDEO: Maestra pierde su trabajo por polémico video en TikTok

Escuchar Nota

Yo me quedo muy tranquila, la verdad es que estoy bien. Estoy pensando qué voy a hacer ahora con mi vida. Pero sí creo que los papás deberían de pensar que los maestros también son personas. También tienen derecho a divertirse, a hacer bromas. No hubiera sido lo mismo si yo en el video hubiera estado en mal estado. Era una broma”, puntualizó Elena.



Se trata de Elena Cuétara, quien compartió su historia a través de la plataforma, donde sus videos tienen miles de reproducciones.El 27 de mayo, en plena cuarentena, se me ocurre hacer un video imitando a Paulina Rubio en mal estado. A la semana recibo una llamada de mi jefe informándome que hay un grupo de papás muy molestos porque creen que estoy dando un mensaje inadecuado. Y me dijo que ya no podíamos seguir trabajando juntos”, narró Elena.Ante esto, Elena destaca que quedó en buenos términos con sus exjefes. Además, recibió mensajes de otros papás de alumnos que le dijeron que sabían que todo había sido de broma.