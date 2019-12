VIDEO: Maradona dijo haber sido llevado por un OVNI

Ciudad de México.- El exfutbolista argentino Diego Armando Maradona, comentó que una vez dijo haber sido secuestrado por un OVNI y desapareció durante tres días.



Así lo reveló el propio centrocampista retirado de 59 años en entrevista con TyC Sports, en donde contó una anécdota después de una salida de fiesta.



En un video de poco más de una hora llama la atención una pregunta (después del minuto 46) que el mismo Maradona se sorprende al responder y es que se le dice si alguna vez ha visto algún OVNI, a lo que responde de forma curiosa.



"No, no, para que vamos a inventar", pero su respuesta no quedó ahí "una vez con unas copas de más dije falte a casa 3 días, llegue al cuarto y dije, me llevaron los ovnis". Inmediatamente suelta una sonrisa culminando con "qué sé yo donde estuve, no te puedo contar".