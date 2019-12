VIDEO: Maradona sufre caída durante partido de Esgrima vs Central Córdova

¿QUÉ PASO, DIEGO? Erik Ramírez se perdió el segundo de Gimnasia y Diego Maradona terminó en el piso ¡Mirá el momento con nuestras imágenes exclusivas de la #DiegoCam! pic.twitter.com/oRXtjs7o1G — TNT Sports LA (@TNTSportsLA) December 8, 2019

, técnico del Gimnasia y Esgrima La Plata,contra el Central Córdoba de Santiago del Estero, del cual salió victorioso., que lucha por no descender, consiguió tres puntos valiosos alde Santiago del Estero, rival directo en la tabla de los promedios.La tarde en La Plata parecía traer nuevas decepciones para los hinchas del Gimnasia, que venía de siete derrotas como local en la Superliga, en las que sólo había marcado un gol, y encima comenzaba casi de la peor manera, en desventaja desde los 12 minutos con gol del colombiano Joao Rodríguez para Central Córdoba.Sin embargo, Gimnasia se recuperó en la segunda parte y dio vuelta la cuenta con un doblete de Nicolás Contín (51 y 76), para conseguir la primera victoria en su casa desde el 29 de abril de este año, y la cuarta en este torneo, con Maradona al frente del equipo.Fiel a su estilo, Maradona siguió con atención el partido, reclamó airadamente al árbitro cada vez que entendió que debía sancionarse una falta para su equipo, y gritó con euforia el gol del empate parcial.Poco después,tuvo una gran ocasión para poner en ventaja al local, pero su remate se fue desviado,‘El Pelusa‘; fueron sus auxiliares quienes lo ayudaron a levantarse y continuó atento al partido.Otro gol de Contín desató los festejos en La Plata y tras la victoria Maradona se arrodilló en el campo de juego y lloró como muestra de desahogo por un festejo que se hizo esperar varias fechas.Mientras saludaba a sus jugadores, y entre lágrimas, el astro declaró que "los muchachos estaban convencidos de que en el segundo tiempo le daban vuelta. Yo estaba tranquilo. Estos pibes trabajan de verdad. No vinimos de verano a conocer La Plata, vinimos acá a trabajar.".Como es habitual, antes del encuentro Maradona fue agasajado por los dirigentes del rival, que en esta ocasión le regalaron un bombo legüero, un instrumento musical propio de Santiago del Estero (norte), y una camiseta con su nombre, y además el director técnico de Gimnasia recibió la visita de Mauricio Pochettino, ex entrenador de Tottenham de Inglaterra.