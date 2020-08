VIDEO: Maribel Guardia choca su camioneta en Televisa

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Maribel Guardia chocó su camioneta contra las plumas del estacionamiento de Televisa San Ángel, y los reporteros registraron el incidente.



Como se puede ver en los videos compartidos por Eden Dorantes en su canal de YouTube, se muestra a Maribel de lo más preocupada y platicando con los guardias de seguridad de la empresa sobre lo sucedido.



De inmediato, los reporteros se acercaron con la actriz y le expresaron que sí se sacaron un susto al ver cómo chocó su camioneta contra las plumas e incluso le preguntaron si la empresa le cobrará las plumas que se llevó con el vehículo.



No yo creo que no. Ya no me dijeron nada. Yo venía tan relajada. Se portaron muy amables porque qué mala onda que lo haya tirado y con esta camionetota. Hay que tomarse todo con el sentido del humor y sí, un bolillito para el susto, estoy aquí desde las 530 y dormí dos horas”.



Afortunadamente el accidente no pasó a mayores y Maribel Guardia se encuentra en perfecto estado de salud. Sólo fue el susto.







Con información de Grupo Fórmula.