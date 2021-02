VIDEO: Mauricio Ochmann arma zafarrancho en aeropuerto; no veía a su hija

Escuchar Nota

ex pareja de Aislinn Derbez, causó tremendo zafarrancho a su llegada al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).pidió a los reporteros que se quitaran de su paso, pues el famoso había perdido de su vista a una de sus hijas. Te contamos lo que sucedió.Varios reporteros de diversos medios de comunicación se aglutinaron ante la llegada de Mauricio Ochmann al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM). Querían realizarle algunas preguntas; sin embargo, no todo salió como se esperaba, pues el actor yse mostró nervioso debido a la pandemia por covid-19 y porque¿Perdió de su vista a su hija Kailani? No, en realidad no encontraba a su. Ante el cúmulo de periodistas, el actor se mostró molesto. Pidió que se quitaran de su paso. Aseguró quey pidió sana distancia.“Espérense ¡Ya perdí a mi hija! Quítense por favor.Se tienen que comportar. Están muy cerca. No me voy a parar, voy a caminar hasta la salida”, pidió el actorUna vez que el famoso encontró a su hija, más tranquilo,Primero, le respondió a Eugenio Derbez –quien aseguró que“Claro, todo el mundo la disfruta”, indicó.“Ella tiene todo el derecho de salir con quien quiera. No voy hablar de eso al respecto. Nos queremos muchísimo y tenemos una relación padrísima. Hemos sabido llevarnos bien y somos familia.de su mamá en todo momento”, explicó el famoso.