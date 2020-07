VIDEO: Mesera defiende a familia de insulto racista y recibe 1.7 mdp en propinas

Escuchar Nota

"Trump se los va a jo…”,“Ustedes malditos, necesitan irse”, “Mal… asiáticos de mi…”, gritó a la familia

"No le hables así a nuestros comensales. Son clientes valiosos. Vete de aquí, tú no eres bienvenido aquí”, continuó gritando la mesera hasta que el empresario se fue.

"Hice lo que cualquier otro debería o haría en esa situación. No vienes aquí y le dices ese tipo de cosas a la gente. Especialmente la gente se siente tan sensible al salir de la cuarentena. La mayoría de estas personas salen a cenar por primera vez y luego alguien los ataca”, dijo Cochran a ABC News.

Familia insultada por Michael Lofthouse por su origen asiático. Foto : Instagram Jenny Chan

"Estamos en una situación terrible. (Michael) está muy enfermo, tiene un problema de adicción (al alcohol). Es simplemente desastroso, hemos estado lidiando con esto durante mucho tiempo”, afirmó Linda Lofthouse, madre de Michael.

en propinas de todo el mundo, luego deEl pasado 4 de julio, una familia acudió a un restaurante en Carmen Valley, California, para celebrar un cumpleaños, peroUna de las víctimas grabó el ataque, pero también el momento en el que, pero el hombre que estaba sentado solo en su mesa se quedó callado y posteriormente levantó el dedo de en medio a la cámara."Señor, usted debe irse de aquí. Eso no es apropiado”, dijo la meseraEstas palabras molestaron al hombre, quien al escuchar esto continuó con los insultos.La mesera le exigió a gritos que se fuera y el empresario se levantó de la mesa, se puso su chaqueta y dijo que se iría.Al hombre no le quedó nada más que hacer y sacó dinero para pagar su cuenta y lo puso sobre la mesa.Tras la viralización del momento en redes sociales se identificó al agresor comocon sede en Silicon Valley, y a la ‘heroína’ de la historia comoLos internautas aplaudieron la valiente acción de la camarera, quien fue entrevistada por medios locales y dijo que no se arrepiente de haber echado al hombre, pues hizo lo correcto.Al menos tres personas crearon campañas en GoFundMe para recaudar fondos para la mesera.Sin importar a qué campaña se sumen las personas, los creadores afirmaron que ya se pusieron de acuerdo entre ellos y en contacto con Gennica para hacerle llegar el dinero.Hasta el momento,Tras conocer la iniciativa a su favor, la mesera aseguró que hizo “lo que cualquier otra persona debería o haría en esta situación”.En entrevista para KGO-TV,. También se abocará en una forma paraEn cuanto a, emitió un comunicado para disculparse yReveló también que buscará ayuda contra el alcoholismo que padece y que tomará un curso sobre el racismo y cómo prevenirlo.Inclusive, la familia Lofthouse tomó cartas en el asunto y también ofreció disculpas a las víctimas, dado que la cuñada de Michael es de origen asiático.