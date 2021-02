VIDEO: ‘Michel, el francés’ envía mensaje de amor a ‘Betty, la fea’ 20 años después y se hace viral

Escuchar Nota

"Han pasado 20 años y yo todavía no la olvido. Duele adentro mi corazón... Es horrible. Betty, si estás mirando esto por favor escríbeme, ¿si?", expresó.



La telenovela, Yo soy Betty, la fea, fue todo un éxito cuando se transmitió por primera vez en 1999; sin embargo,, papel protagonizado por Ana María Orozco. Fue en esta producción que se dieron a conocer muchos actores, entre ellos Patrick Delmas, quien dio vida a Michel, el francés que se enamoró de Betty.Michel, es un francés que conoció a Betty cuando ella viajó a Cartagena después de salir de Ecomoda y a más de 20 años del éxito de la novela, envió un mensaje de amor a la economista con lágrimas en los ojos, encendiendo las redes sociales.Fue a través de la cuenta de TikTok del actor donde, pues hay quienes no estuvieron de acuerdo en que el personaje protagonista eligiera a Armando Mendoza al final. El popular y divertido video ya suma más de 200 mil likes.Con la voz entrecortada y lágrimas en los ojos, Michel expresó que el sí ha luchado por el amor de Betty.Gracias a su trabajo en Yo soy Betty, la fea,, y después de la exitosa telenovela, participó en producciones como: Isabel me la veló, La viuda de la mafia, En los tacones de Eva, Hasta que la plata nos separe, donde también dio vida a un personaje de nombre Michel.También actuó en Aquí no hay quien viva, así como en Venganza, entre otras. Además de participar en producciones para la televisión, también lo ha hecho en películas y obras de teatro, entre ellas La obra que sale mal. Por si fuera poco, Patrick Delmas fue el conductor de Bailando con las estrellas en el 2016.Información por Milenio