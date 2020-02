VIDEO: Movimiento feminista ‘es una trampa de Satanás’, asegura sacerdote

Escuchar Nota

“Se están aprovechando, este grupo de mujeres que son las que pintarrajean nuestras iglesias, las que hacen este tipo de vandalismo, que es auspiciado por el gobierno, que lo permite, lo deja ser, no lo reprime, y sin embargo no dicen nada de este tema de parar a México”, continúa.

“No te dejes ir con estas tonterías, esta gente del pañuelo verde lo único que quiere es echar a perder la vida de la humanidad; no te dejes ir con todo esto, todo esto son estas campañas que vienen desde otra parte para echar a perder toda nuestra sociedad. Ten cuidado. Ora, escucha a Dios, lee la Sagrada Escritura y te darás cuenta de que todo esto es una trampa más de Satanás. Gracias por escucharme y ten cuidado con lo que hoy se publica dentro de las redes…”, concluye.

Cuando crees q el machismo no se puede superar más, te llega este vídeo:

"El movimiento feminista es una trampa más de Satanás"

Saquen sus rosarios de nuestros ovarios.

Saquen sus sotanas de nuestras demandas.

La misógina en la iglesia católica también se va a caer.#9demarzo pic.twitter.com/wsYpvzfRhk — Paola Zavala Saeb (@PaolaSaeb) February 25, 2020

Menos iglesia + ciencia = un pueblo fuerte, realista, concientes, empatico, no machista centrado en las bases para llegar en igualdad y lograr las utopías que esas organizaciones han negado históricamente... que sigan quedándose sin sacerdotes y eso se consigue educando a 1/2. — Ma. Teresita (@terediaz11011) February 25, 2020

XEU Noticias

Causa polémica en redes sociales el sacerdote, perteneciente de la, luego de que afirmara en un video publicado en su canal de YouTube, queA través de la grabación titulada “Mujer eres muy importante. Ni un solo día sin la mujer”, el religioso afirmó, en referencia al, que por el paro nacional sin mujeres convocado para el día 9 de marzo, “Mucha gente se deja ir en el tema sensible, por este terrible acontecimiento, por esta niña que acaban de asesinar, y bueno”.Considera que “hay temas mucho más graves hoy en México, por los cuales podríamos hacer un paro y no precisamente por el asesinato de una niña”.Señala que “necesitamos ser hombre y mujer, la familia se constituye de ambos, no podemos tener un día sin la mujer,; el varón tiene que dar la vida por la mujer y”.Manifiesta que no apoya el paro nacional ni la marcha: “No a esa marcha por que es feminista, porque; sí, están muy preocupadas por el tema de que mataron a una niña… ¿Y cuántas niñas matan en el vientre?, ¿Cuántos niños matan en el vientre? ¿Cuántos niños son mujeres y las matan sus propias madres”.En redes sociales el video generó molestia, por ejemplo, la usuaria @PaolaSaeb escribió, “Cuando crees que elno se puede superar más, te llega este vídeo"También @terediaz11011 envió un fuerte mensaje contra la, “Menos iglesia + ciencia = un pueblo fuerte, realista, consiente, empático, no machista, centrado en las bases para llegar en igualdad y lograr las utopías que esas organizaciones han negado históricamente. Que sigan quedándose sin sacerdotes”.