VIDEO: Muere paciente en pasillos de hospital saturado por Covid en la CDMX

Escuchar Nota

Un señor de 62 años fue trasladado desde un hospital privado al Hospital General de México por Covid. Sus familiares marcaron a Locatel y les dijeron que ahí había camas disponibles. En el hospital los paramédicos pidieron que recibieran al paciente y ocurrió esto: pic.twitter.com/eYueWpiVVZ — Ciro Gómez Leyva (@CiroGomezL) December 17, 2020

Un video difundido enmuestra laen el Centro del País, donde el paciente termina muriendo sin que pudieran atenderlo.Las imágenes han sido difundidas por varias agencias noticias y portales de México, entre ellas la del conductor de noticias Ciro Gómez Leyva a través deRelata en su post: “Un señor defue trasladado desde un hospital privado alpor”.Y agrega: “Sus familiares marcaron ay les dijeron que ahí había. En el hospital lospidieron que recibieran al paciente y ocurrió esto”.En las imágenes se observa que discuten supuestos paramédicos yquienes indican que no tienen camas disponibles para poder recibir al paciente, quien permanece dentro de unasobre una camilla.Una trabajadora de salud le indica que necesitanpara poder recibirlo, ya quey no tienen el equipo.Momentos después se escucha “ya no hay nada que hacer”. Elhabía perdido la