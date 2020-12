Video muestra como una mujer acusa falsamente a joven afroamericano de robarle el celular

Escuchar Nota

Woman lies on black CHILD claiming he stole her iPhone

spoiler : it was his phone

(via Keyon Harrold) pic.twitter.com/gvEPLxlbIy — Karen (@crazykarens) December 27, 2020

“Asumieron que era culpable”, aseguró Harrold. “La gerencia ni siquiera le preguntó [a la mujer]por qué pensaba que él tenía el teléfono”.

En, una mujer acusó a un adolescente afroamericano de 14 años de robarle su celular en un hotel de. Un video probó que mentía.De acuerdo con el, el músico de jazzy su hijo de 14 años de edad, ambos afroamericanos, entraron al hotel que está en el barrio deen Nueva York. Todo parecía normal, hasta que una mujer los abordó para culpar al jovencito de haberle robado su celular.El padre decidió grabar el incidente, ya que la mujer no dejaba de gritar y acusar al adolescente de haberla despojado del celular. Según la mujer, el hijo del artista tenía su, porque vio al menor con un teléfono similar. Eso bastó para que lo acusara.En el video, se aprecia al gerente del hotel identificándose y pidiendo al joven que muestre su teléfono celular, en un aparente intento de verificar las acusaciones de la mujer. Pero el gerente aseguró que no tenía motivos para creerle a la mujer.La mujer no ha sido identificada públicamente. Tanto la policía como el hotel se negaron a compartir el nombre, y Harrold dijo que no sabía quién era ella ni cómo contactarla.Trascendió que el celular de la mujer fue devuelto posteriormente por elr, donde presuntamente la propia mujer lo habría olvidado.