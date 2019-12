Video muestra la muerte de un menor migrante detenido en frontera de EU

Ciudad de México.- Este jueves se difundieron las imágenes de las últimas horas que pasó con vida Carlos Hernández, un migrante guatemalteco de 16 años.



Carlos murió el 20 de mayo mientras estaba detenido por la Patrulla Fronteriza. El video obtenido por Pro Publica es el primero que se da a conocer sobre la muerte un migrante bajo custodia de Estados Unidos.



Carlos Hernández fue detenido el 13 de mayo y enviado al centro de detención de McAllen, Texas. Seis días después enfermó, le diagnosticaron influenza. Los oficiales lo pusieron bajo cuarentena en una celda aislada acompañado de otro migrante.



Videos obtenidos por Pro Publica, muestran que a la una de la mañana con 21 minutos del 20 de mayo, Carlos se despertó, y tocó la ventana de su celda para pedir ayuda, tres minutos más tarde cayó al suelo convulsionándose.



Diez minutos después logró levantarse y fue al baño ubicado en el fondo de la celda, un minuto más tarde se volvió a desplomar, reaccionó algunos segundos, pero cuando intentó pararse, nuevamente convulsionó.







Estuvo retorciéndose en el suelo por varios minutos sin que nadie lo ayudara. A la 1:39 de la mañana, dejó de moverse.



De acuerdo con la bitácora obtenida con Pro Publica, Carlos debía recibir una evaluación médica cada dos horas, esto no pasó. El cuerpo de Carlos estuvo en la misma posición por más de 4 horas y hasta después de las 6 de la mañana su compañero de celda encontró su cuerpo y pidió ayuda a los agentes fronterizos.



Uno de ellos trató de despertarlo con una luz; al ver que esto no funcionó, fue por una doctora. Lo revisaron y a las 6 de la mañana con ocho minutos se dieron cuenta que Carlos no tenía pulso, estaba muerto.



Este año cinco menores migrantes han muerto bajo custodia de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos.