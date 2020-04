VIDEO: Mujer desnuda aparece en transmisión de periodista y descubren infidelidad

Escuchar Nota

Una joven semidesnuda se cuela en el directo de Alfonso Merlos pic.twitter.com/q9xrQqAARF — #PactosDeSilencio (@AfectadosBBS) April 23, 2020

cuando una mujer desnuda se atravesó por error en su cámara mientras hacía una transmisión en vivo., del programa de YouTube, Estado de Alarma, realizaba un reporte vía videoconferencia debido al confinamiento que viven para evitar la propagación del coronavirusMientras el conductor estaba hablando, al fondo en su casa se vio pasar a una joven de cabello negro semidesnuda. Al parecer, ni ella se dio cuenta de que alcanzó a salir a cuadro, ni él estaba volteando a la cámara cuando la chica se paseó, por lo que ninguno se dio cuenta del accidente.se sorprendió de lo que acaba de suceder, no pudo alertar a su colega y la joven sin ropa volvió a pasar por la habitación, nuevamente sin que ninguno de los dos se percatara.Pero ese no fue el único detalle que vieron los usuarios de redes sociales, sino que muchos se dieron cuenta de que la mujer semidesnuda no era la novia de Merlos, Marta López.Con información de AM