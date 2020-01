VIDEO: Muñeca ‘embrujada’ de Elsa causa terror a familia

Escuchar Nota

"Elsa alterna los idiomas, según su propia voluntad", afirmó la madre.

La historia de la supuesta muñeca "" decomenzó cuando hace algunos años alguien le regaló a la hija de Emily Madonia la muñeca que cantaba Let It Go y hasta ahí todo iba normal.Según cuenta la madre de familia, al pasar los años el juguete parecía tener un falso contacto;incluso cuando estaba apagada, por lo que decidieron tirarla a la basura.Aunque el esposo de Emily se aseguró de que estuviera en el bote y se olvidaron de ella,de la sala de su casa,una vez másdentro de su casa.Pasarían unos días en los que estuvieron fuera de la ciudad, cuando regresaron la hija le avisó a su mamá: “Mami, vi a la muñeca Elsa en el patio”.Entre las características del juguete, los padres destacaron que, con frases preestablecidas, cuando se le presionaba el pecho.Según relataron en una publicación de Facebook que en 2015, sin que nadie hubiera tocado nada para lograrlo.Otro detalle que llamó la atención a los afectados fue el hecho de que, desde 2013 a 2020.La historia de terror termina con Chris Hogan, un amigo de la familia que se ofreció a quedarse a la, la cual fue enviada por correo, sin una dirección de devolución, con destino a Minnesota.Fuente: