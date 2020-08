VIDEO: Neymar mueve las caderas como Shakira antes de la Champions

Escuchar Nota

Neymar de Shakira, tudo pra mim pic.twitter.com/myo8fotceo — mari(@kccnjr) August 10, 2020

"Diva, dentro y fuera de la cancha" fue uno de los comentarios que se pueden leer en el post.



.-Cabe recordar que, mientras fue jugador del Barcelona y ahora se encuentra en las filas del París Sant-Germain., donde algunos tomaron con gracia la broma del brasileño; mientras que otros criticaron el hecho de que no esté en concentración momentos antes del partido decisivo de su equipo.La intérprete de éxitos como "Inevitable" y "Addicted to You", se encuentra de vacaciones el País Vasco, donde busca retomar su rendimiento físico para continuar con su gira mundial.