VIDEO: Ni te imaginas todo lo que le sacan de la boca a esta víbora

Escuchar Nota

Los animales cuando tienen hambre son capaz de hacer cualquier cosa para calmar su apetito, sin embargoen el que se puede apreciar como un grupo de personas con un aparato especiales encargan de poder salvarle la vida al animal.Todo parece indicar que esta serpiente intentó lo que parece ser una chamarra o pedazo de tela, pero evidentemente no pudo digerirla y estaba sin poder respirar., pero su cuerpo no lo acepto.Muchos usuarios empezaron comentar que los dueños de la víbora deberían de alimentarla según lo que ella pida, ya que este accidente sucedió porque aparentemente no comía del todo bien.y más de 600 "me gusta" por parte de ellos.