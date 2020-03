VIDEO: Niña atropella a policía con su bicicleta a toda velocidad

Escuchar Nota

En redes sociales circula el gracioso video donde una pequeña viaja a toda velocidad en su bicicleta sin poder detenerse hasta que topa con un grupo de policías e inevitablemente atropella a uno de ellos.Las imágenes fueron captadas por lo que parece una cámara de seguridad, en ellas se puede ver cómo la niña pierde el control del vehículo de dos ruedas y por más que intenta detenerse no logra hacerlo.Los uniformados por su parte, pudieron percatarse de la situación y creyeron que sería fácil de solucionarlo, sin embargo uno de ellos no corrió con tanta suerte y terminó en el suelo.El video se ha viralizado en diferentes sitios de Internet, a pesar de que no hay información sobre el caso, ha desatado miles de risas.Con información de