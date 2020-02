VIDEO: Niña llora y suplica a policías que no la arresten

Escuchar Nota

“¿Para qué son esas?” se ve a la niña preguntar en el video, señalando los cinchos usados por el agente para maniatarla.

“¡Ayúdenme, ayúdenme, por favor”! exclama Kaia en el video. Cuando es llevada al vehículo, dice “No quiero que me metan a una patrulla policial”.

“¡Por favor, por favor, denme una segunda oportunidad!”, responde la pequeña.

Graban en video como una niña de 6 años llora y suplica a policías que no la arresten tras golpear a un empleado de una escuela en Florida, Estados Unidos., Kaia Rolle.El arresto ocurrió en septiembre, luego de que la niña golpeó y pateó a empleados en su escuela chárter en Orlando, un tipo de escuela pública pero independiente de la junta escolar local, por lo que tiene cierta autonomía sobre los horarios y los planes de estudio, por ejemplo.“Son para ti”, responde el agente Dennis Turner mientras otro policía los aprieta alrededor de sus muñecas y la niña empieza a llorar. Turner fue despedido poco después del arresto.El jefe de la Policía de Orlando, Orlando Rolon, explicó que Turner desacató las arreglas al arrestar a un menor de 12 años sin la aprobación de un supervisor.El segundo policía, que no ha sido identificado, responde: “¿Cómo que no quieres? Tienes que”.El video muestra al policía levantando a la niña y colocándola en el asiento trasero de la patrulla y colocándole el cinturón de seguridad.Poco después Turner regresa a la escuela Lucious & Emma Nixon Academy, donde los directores lucen aturdidos por lo que acaban de presenciar.El policía les dice que el centro de detención juvenil a donde llevarán a Kaia “no es como ustedes creen”. Agrega que en su carrera ha realizado 6 mil arrestos, incluso de un menor de 7 años.Cuando los maestros le dicen al policía que Kaia tiene 6 años y no 8 como él creía, él responde: “Pues entonces ella rompe el récord”.Las autoridades revelaron que Turner también arrestó a un niño de 6 años en otra escuela el mismo día que arrestó a Kaia, pero que los directores de la escuela interrumpieron el arresto antes de que el proceso concluyera.La fiscal estatal, Aramis Ayala, anunció en septiembre que los cargos de agresión contra ambos menores serán desestimados.