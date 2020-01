VIDEO: Ninel Conde luce irreconocible; la comparan con Lyn May

Escuchar Nota

"La gente siempre dice y siempre hay chismes, ya estoy acostumbrada, me encantaría tener tiempo de por lo menos internarme para dormir unas 48 horas seguidas, no nada más para hacer arreglitos, preferiría dormir, por lo menos, porque la gente a veces o los que inventan son tan ignorantes que no saben que para hacer un procedimiento necesitas tiempo de recuperación...", dijo Ninel Conde.

vuelve al ojo del huracán y no por revelar cosas intimas de su esposo Giovanni Medina, sino por lanzar unen redes sociales, en el que su rostro luce muy diferente, en este decidió invitar a sus fans a que la vieran en el programa Suelta la sopa.Tras el video los fans no se quedaron de brazos cruzados y comentaron el video de la cantante, quien luce una cara irreconocible, por lo que fue comparada con, actriz que perjudicó su rostro para someterse a algunos"Esta mujer era hermosa bellísima al natural, lo que hace la vanidad en nosotras las mujeres es lamentable", "Dios que se hizo esa mujer tan bella que era vale", "En realidad #LynMay con todo y lo extraña que se ve no está tan terrorífica", le escribieron a Ninel.Cabe mencionar queya había sido fuertemente criticada por un programa de espectáculos que la cuestionó sobre su nueva apariencia, por lo que se enfrentó a la pregunta, la cual la molestó bastante.Con información de