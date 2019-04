VIDEO: Niño conduce camión urbano

Un video difundido en redes sociales muestra a un chofer muy particular, se trata de un niño que conduce un camión de transporte público en calles de la Ciudad de México.Pese a que el menor de edad muestra habilidad en el manejo de la unidad, de grandes dimensiones, los comentarios no se hicieron esperar, pues muchos lo consideraron una irresponsabilidad, por parte de los adultos que lo dejan manejar."¡Oilo, oilo, oilo!, se escucha decir a la persona que lo graba, mientras el niño se coloca la capucha de la sudadera y continúa manejando con la música de cumbia de fondo.En las imágenes no se observan a más pasajeros a bordo. Tampoco se sabe el lugar en donde ocurrió este hecho.