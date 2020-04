VIDEO: Obliga a su perro a correr 10 kilómetros y se niega a darle agua

Escuchar Nota

Las indignantes imágenes rápidamente se convirtieron en tendencia a través de las redes sociales.Según el video viral compartido en, el hecho ocurrió en Florida cuando una persona identificada como Craig Clark decidió sacar su celular y grabar cuando vio que el hombre se negó darle de beber al perro de avanzada edad. La publicación original fue hecha en el canalde YouTube., mientras el can yacía en el pavimento completamente cansado y jadeando, pues por el propio dueño se sabe que corrieron 6 millas, (9.6 kilómetros). Sin duda la publicación generó la molestia de miles.¿Qué demonios le pasa a la gente hoy?" pregunta el hombre filmando. "¿De verdad, vas a matar a tu perro?", dijo Clark al presenciar tan cruel escena. De acuerdo con Clark, por los rasgos y el pelaje del perro, pudo deducir que tiene cerca de 10 años, por lo que continuó gritándole al dueño.Una de las últimas reclamaciones que se escuchan en el video viral fue el de por qué lo arriesgaba así cuando el can ya no podía correr tanto y menos sin darle agua., sin darle agua al animal y sin importarle la grabación.Según los informes, el hombre, que no reveló su identidad, habló con el portal Tarmac Talk para defenderse y afirmó que su mascota estaba bien, pero había tenido un choque de calor. Añadió que la acera no era el lugar adecuado para darle agua a su perro y que su veterinario recomendó que lo refrescara antes.