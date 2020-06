VIDEO: Oficial afroamericano detiene con uso de fuerza a latino por no saber inglés

Escuchar Nota

Estados Unidos.- En Jacksonville, Florida, un latino fue brutalmente agredido por parte de un oficial de policía afroamericano al detenerlo por supuestamente no saber inglés.



De acuerdo a la información de las autoridades, el hombre de 43 años de edad entró con su esposa e hijo a un Walmart de su ciudad, pero al intentar ingresar a un área cerrada y no entender las indicaciones en inglés por parte de un empleado, éste llamó al oficial de seguridad para que lo sacara del lugar.



Al negarse a ser tomado del brazo, Yoel Rodríguez fue tirado al suelo y recibió varios golpes en el rosto y cuerpo a puño cerrado por parte del oficial.



El sobrino de Rodríguez argumentó a las autoridades que al no saber hablar, ni entender el idioma inglés, no había entendido las indicaciones del trabajador.



A pesar de tener los dos ojos lesionados y la nariz rota, el cubano recibió una milta de 7 mil 500 dólaes el pasado lunes por lo ocurrido en el supermercado.



Actualmente la familia de la víctima se encuentra en búsqueda de un abogado para llevar el caso hasta la autoridad máxima y conseguir la suspensión o despido del oficial que lo golpeó sin 'razón evidente'.