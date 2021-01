VIDEO: Otra forma de estar en forma: así se ejercitan los astronautas en el espacio

Escuchar Nota

Muchos de losque viajan a laregresan a la Tierra en mejor forma física que antes, debido al. Conoce cuáles son los ejercicios que deben realizar de forma obligatoria cada día.Ser un astronauta en el espacio no es solamente flotar dentro de una nave espacial. Además de las tareas científicas que todos deben cumplir durante sus misiones, los astronautas están obligados a cumplir estrictas rutinas de ejercicios para mantener su cuerpo en forma yLos, lo que significaría un gran problema para los astronautas cuando deban regresar a la Tierra. Es por eso que los enviados a la Estación Espacial Internacional (EEI) tienen indicados rutinas de ejercicios que deben realizar cada día y que fueron diseñadas específicamente paraUn ejemplo de eso es el astronauta alemán, al servicio de la Agencia Espacial Europea (ESA) y seleccionado para llegar a la EEI durante el año 2021. Por ese motivo, se encuentra cumpliendo los últimos pasos de su preparación en el Centro Espacial Lyndon Johnson de la NASA en la ciudad estadounidense de Houston, Texas.A través de un vídeo divulgado por la ESA, Maurer mostró algunos de los detalles del entrenamiento diario que deberá cumplir durante su misión en el espacio. En efecto,La primera hora de cada jornada es dedicada amientras que la segunda está destinada a, para lo que los astronautas cuentan con aparatos diseñados específicamente para ellos.Dado que levantar pesas sería inútil en microgravedad, los aparatos de musculación se basan en. De esta forma, los astronautas pueden realizar la fuerza necesaria para ejercitar sus brazos y piernas. Según el propio Maurer, gracias a estos aparatos, asegurando su adherencia a una plataforma gracias a un cinturón unido con cadenas a una base. Lo curioso, cuenta Maurer, es que en el espacio este dispositivo puede ser utilizado tanto en el techo como en las paredes, dado que allí "no hay arriba ni abajo".El astronauta alemán también se entrena utilizando la, un dispositivo diseñado por ingenieros de Dinamarca a partir del año 2000. Se trata de una. El alemán rescata un dato llamativo: la bicicleta que utilizan los astronautas en el espacio no tiene asiento, ya que los usuarios realizan el ejercicio suspendidos en el aire.Los astronautas no son solo los usuarios de esta particular sala de musculación en la EEI; también son sus encargados de mantenimiento, ya que deben ser entrenados en cómo reparar la máquina en caso de que sufra algún desperfecto durante su estadía.El riguroso entrenamiento de los astronautas debe ser complementado con una dieta especial preparada para ellos., que una vez en el espacio deben mojar antes de consumir en un espacio de la EEI que funciona como "cocina" y en la que también cuentan con un horno y dispensador de agua.La comida deshidratada puede parecer aburrida pero, según revela Maurer,