VIDEO: Para más consejos… ¡sigan a Julio César Chávez Jr!

Me pueden explicar esto, por favor? pic.twitter.com/yjoKdKMo2j — Carlitos Chavira (@CarlosChaviraTV) March 17, 2020

El #coronavirus no puede vivir en el Cuerpo de julio cesar chavez Jr un virus como ese no podria sobrevivir con tanto foco de pormedio #mexicocoronavirus pic.twitter.com/9xV9DxByY9 — Casno (@LCCasno) March 17, 2020

volvió a causar polémica en las redes sociales, pues, aunque no se le entiende muy bien lo que dice."Los que pueden llevar el tema del coronavirus,. Osea, al día. Porque no sé, a veces dejamos al otro día el hacer lo que tenemos que hacer: sudar, bañarnos", dijo Chávez.Además de hablar de cómo combatir el virus,, donde altera la letra de la canción poniendo al covid-19 como tema principal."El virus del Coronavirus me va a matar, me voy pa' la luna y no vuelvo más., canta el boxeador en el video.