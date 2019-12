VIDEO: Periodista se salva de ser atropellada durante enlace en vivo

“Les prometo que estoy bien, en el video parece peor de lo que realmente fue y sí, pudo haber sido peor pero gracias a Dios y a mi ahora #Heroe personal, mi compañero @gaston.toledo no me arrollaron”.

La periodista de, se salvó por centímetros de ser atropellada cuando realizaba un enlace en vivo para un noticiero. Afortunadamente todo quedó en un susto y resultó ilesa.El hecho quedó captado en la transmisión, y se observa a Hatti-Barrett en la orilla de la banqueta, frente a la cámara de video dando la información. Es en ese momento queLa periodista tuvo que echar un brinco para evitar el impacto, mientrasHatti-Barrett compartió el video en su cuenta de Instagram donde señaló que el incidente se trató de “Esa es la realidad de las riesgos a los que nos enfrentamos los periodistas y esta vez me tocó a mí”, expresó.“El conductor, dijo que no me vio y repetía muy nervioso que lo sentía muchísimo y que no me había visto”, compartió Hatti-Barrett.