VIDEO: Perrito es adoptado luego de esperar mil días en refugio

Escuchar Nota

.- Los perros no dejan de maravillar a miles de personas en el mundo, ya que no sólo brinda se su compañía, sino que tienen la capacidad de asistir a los humanos, como el perro callejero que recibió una ‘estrella de la fama’ por ayudar a los niños a pasar. Además de sus buenas acciones, ellos también hacen que muchos sonrían al conocer sus historias, por esoEsta es la historia de, un perro que esperó mil días en un refugio para ser adoptado.Durante su permanencia, lajunto al albergue Mission DrivenRealizaron una campaña con anuncios publicitarios en los que contaban que no había ningún perro enEl día que ‘conoció’ a su nueva familia, el perrito se mostró muy animado y sonriente. En un principio, no sabía cómo debía actuar debido a que se encontraba a un espacio mayor a cuatro paredes, por lo que se ponía en la puerta de la entrada de la casa.El día que ‘conoció’ a su nueva familia, el perrito se mostró muy animado y sonriente. En un principio, no sabía cómo debía actuar debido a que se encontraba a un espacio mayor a cuatro paredes, por lo que se ponía en la puerta de la entrada de la casa.Cuando por fin salió, no pudo dejar de explorar su nuevo hogar. Por primera vez en su vida se sintió a salvo y recibió el amor que merecía.Información por Milenio