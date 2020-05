VIDEO: Perrito interrumpe transmisión en vivo de su dueño y se vuelve viral

Escuchar Nota

No importa lo que hagan, no podemos enojarnos con los perritos, y sus travesuras incluso parecen adorables. Así lo demostródel canal de televisión estadunidense,, cuando daba en una transmisión en vivo eldurante un noticiero, y, colarse en la escena y además, hacer desaparecer los gráficos con los que el comunicador trabajaba.Y es que todo transcurría normalmente, pues el meteorólogo trabajaba desde su casa debido a las precauciones implementadas en ese país por la pandemia de coronavirus, sin embargo, acoplado ya a su trabajo, no esperaba ningún problema. En la pantalla, como siempre, aparecían a la perfección los gráficos con los que explicaba el clima. Todo cambió cuando de repente, estos desaparecieron dejando a la vista de nuevo al conductor.Este, miraba con preocupación su computadora e intentaba arreglar lo que su compañero peludo había hecho, dándole la orden de que se subiera a su regazo y explicó, que. Sin embargo, muy profesional y con el perro sobre las piernas, siguió hablando sobre el clima mientras acariciaba al animal.Entonces, el perro cambió de parecer y dejó las piernas de su dueño, caminando por la habitación. De repente,, por lo que el camarógrafo retrocede para mostrar al animal por completo, quien interesado por la compañía del extraño en su casa, quien grababa a través de la ventana en el porche.comenzó a explicar, tanto a los conductores del noticiero como a la audiencia, que la ventana se encontraba cubierta para evitar el reflejo, sin embargo, la protección cedió y el perro pudo observar al camarógrafo, por lo que ahora, el perro estaba muy interesado en él.Por supuesto,y aseguró que más adelante, aparecería otra vez para dar el clima, pero ahora, sin interrupciones y con los gráficos completos.Entre, la conductora del noticiero apreció las disculpas de Bay, sin embargo, aseguró que no importaba, pues. Fue el mismo canal de televisión que compartió el video de lo ocurrido en redes sociales, en donde