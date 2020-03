Video: Persona que grabó a mujer con piojos del TSM la busca y la ayuda

Escuchar Nota

Luego de que una aficionada de nombrecompartió un video en el cual dio a conocer que otra de las hinchas tenía piojos, la mujer decidió raparse para dar solución al problema.Fue la misma persona que publicó la grabación quien decidió ayudar a la afectada, para después compartir mediante la misma red social otro video en el cual comenta lo siguiente: “Hola, subo este video para que la gente realmente vea que sí tenías muchísimos, pero hoy está limpia, tiene ropa limpia, un hogar, un plato de comida y sobre todo alguien con quien contar...”., pues no imaginó que fuera a viralizarse en los medios de comunicación: “Nos podemos equivocar en muchas cosas, pero reconocer es de pocos. Ojalá la ayuden con algo, ya que no tiene familia y absolutamente nada de muebles. Si me van a criticar me da igual, solo pregúntate ¿hiciste algo al respecto para ayudarla?En la nueva publicación, se puede ver a la mujer sin cabello mientras viaja en un vehículo junto a Karla. Según la explicación, ella decidió cortarse el cabello por completo pues “era lo mejor, y sinceramente yo también lo creía conveniente”.Para evitar o, en su caso, detectar pediculosis, enfermedad causada por los piojos, es recomendable lavar y peinar el cabello, limpiar cepillos y peines con frecuencia, y revisar la cabeza, sobre todo detrás de las orejas y en la nuca.